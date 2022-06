Einem Bericht des Auslandslandwirtschaftsdienstes (FAS) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) zufolge ist Südafrika für einen Rekord bei Zitrusexporten von 2,7 Millionen Tonnen in dem Handelsjahr 2021/22 bereit, trotz der weiter bestehenden Herausforderungen. Günstige Wetterbedingungen, neue Flächen in der Produktion und höhere Nachfrage in Premium-Märkten, wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...