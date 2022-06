Während im ersten Halbjahr wieder fast gleich viele Individualreisende wie vor Corona die Bergbahnen nutzten, hinkt die Anzahl der Gruppenreisenden noch weit hinterher.Engelberg - Die Titlis Bergbahnen haben sich im ersten Halbjahr 2021/22 von der Coronakrise erholt. Während wieder fast gleich viele Individualreisende wie vor Corona die Bergbahnen nutzten, hinkt die Anzahl der Gruppenreisenden noch weit hinterher. Der Bahnbetreiber transportierte in dem per Ende April angeschlossenen Halbjahr 482'497 Fahrgäste, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

