Erst am 22. Juni hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee präsentiert und der Titel des Beitrags lautete: "Siemens Healthineers: Kommt jetzt die Gegenreaktion?" Mit unserem Einstiegskurs und dem Einsatz des vorgeschlagenen Hebel-Zertifikats war am Freitag ein Tagesgewinn von 32 Prozent drin und das muss noch nicht alles gewesen sein. In unserem Artikel hatten wir unter anderem geschrieben: "Siemens Healthineers ISIN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...