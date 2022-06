Der EuroStoxx nimmt mit einem Anstieg um 0,89 Prozent auf 3564,67 Punkte den Rückenwind der am Freitag starken New Yorker Börsen auf.Paris / London - Die europäischen Börsen knüpfen am Montag mit weiteren Kursgewinnen an ihre jüngste Erholung an. Der EuroStoxx nahm mit einem Anstieg um 0,89 Prozent auf 3564,67 Punkte den Rückenwind der am Freitag starken New Yorker Börsen auf. Erstmals seit gut zwei Wochen näherte sich der Leitindex der Eurozone im Tageshoch sogar wieder der Marke von 3600 Punkten. Bislang hat er in diesem...

