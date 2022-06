In Wuppertal ging am Wochenende der Solarhaus-Wettbewerb Solar Decathlon Europe zu Ende. Der erste Preis in der Gesamtwertung ging an das Team RoofKIT aus Karlsruhe. Der Solar Decathlon ist ein internationaler Hochschul-Wettbewerb. Die Teams entwerfen und bauen dafür Solarhäuser entsprechend der jeweils aktuellen Aufgabenstellung. In zehn Disziplinen müssen sie sich dabei miteinander messen. Dafür bauen die Teams ihre Solarhäuser jeweils in Originalgröße auf dem Wettbewerbsgelände auf. In diesem ...

