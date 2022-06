Nach mehreren Jahren Vorlauf hat Hamburg nun einen Weg gefunden, den Solarenergie-Ausbau auf Schulgebäuden systematisch voranzubringen. In Berlin bauen die Stadtwerke bereits Photovoltaik-Anlagen auf den Schulgebäuden im Rahmen von bezirklichen Solarpaketen. In Hamburg brauchten die Mühlen der Verwaltung etwas länger. Doch mittlerweile laufen auch in Hamburg zwei Photovoltaik-Pilotanlagen auf Schulen und die nötigen Verträge für den weiteren Ausbau sind geschlossen.Ein Grund für die lange Anlaufzeit ...

