Bis Börsenschluss legt der Leitindex um 0,77 Prozent auf 10'906,82 Punkte zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag in einem ruhigen Handel fester in die neue Börsenwoche gestartet. Der Leitindex SMI gewann weitere 84 Punkte dazu, nachdem er am Freitag im Sog der starken US-Börse um 370 Punkte in die Höhe geklettert war. Die Fortsetzung des Erholungsbewegung war in erster Linie den Kursgewinnen von Novartis und auch der beiden weiteren Schwergewichte Roche und...

