Am Schluss stand für den EuroStoxx50 noch ein Plus von 0,16 Prozent auf 3538,88 Punkte zu Buche.Paris / London - Von einer anfangs kräftigen Kurserholung an Europas Börsen ist am Montag nicht allzu viel übrig geblieben. Der EuroStoxx50 als Leitindex für die Eurozone hatte am Montag im frühen Handel noch um bis zu 1,8 Prozent zugelegt, gab die Gewinne im weiteren Verlauf jedoch überwiegend wieder ab. Am Schluss stand für den Index noch ein Plus von 0,16 Prozent auf 3538,88 Punkte zu Buche.

