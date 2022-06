Die Helvetia Gruppe übernimmt weitere 10 Prozent des Aktienkapitals von Caser und besitzt neu 80 Prozent am spanischen Versicherer.St. Gallen - Die Helvetia Gruppe übernimmt weitere 10 Prozent des Aktienkapitals von Caser und besitzt neu 80 Prozent am spanischen Versicherer. Zudem veräussert Caser ihren Anteil an der Lebensversicherungsgesellschaft Sa Nostra Vida an die Caixabank. Mit diesen beiden Transaktionen stärkt Helvetia die Position in Spanien sowie das Nicht-Lebengeschäft innerhalb der ganzen Gruppe.

