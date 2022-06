Ein Energiespeicher verschiebt die Nutzung von Energie. Was so simpel klingt, hat nun auch seinen Weg ins Gesetz gefunden. Im Zuge des ersten Teils des Osterpaketes hat der Bundestag am Montag auch eine Definition für Energiespeicher beschlossen. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) zeigt sich erfreut. "Mit der neuen Definition bekommt die Energiespeicherbranche endlich ein passendes rechtliches Fundament" sagte Urban Windelen, Bundesgeschäftsführer BVES. Darauf könne man endlich aufbauen ...

