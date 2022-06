2021 generierten ausländische Gäste in der Schweiz Einnahmen in Höhe von 10,1 Mrd CHF. Das waren zwar 5,5% mehr als im Coronajahr 2020, aber verglichen mit 2019 lagen die Umsätze immer noch um 44% tiefer.Neuenburg - Die Werte in der Schweizer Fremdenverkehrsbilanz haben sich im vergangenen Jahr vom Coronaschock des Vorjahres erholt. Allerdings verblieben sowohl die Umsätze mit ausländischen Touristen als auch die Ausgaben der Schweizer Wohnbevölkerung für Reisen über die Grenze klar unter dem Vorpandemieniveau. Unter dem Strich fiel der Saldo in der Bilanz negativ aus. Im Jahr 2021 generierten...

