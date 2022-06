Das Thema Cybersicherheit hat trotz starker Präsenz in den Medien einen niedrigen Stellenwert bei den befragten Unternehmen.Bern - Mit dem propagierten «Ende» der Pandemie endet auch die Flexibilität der KMU. Das hauptsächliche Arbeiten von zu Hause aus hat sich nicht etabliert, wie die Ergebnisse der neuesten Studie zur Digitalisierung und Cybersicherheit in KMU zeigen. Ähnlich verhält es sich bei der Cybersicherheit: Das Thema hat trotz starker Präsenz in den Medien einen niedrigen Stellenwert bei den befragten...

Den vollständigen Artikel lesen ...