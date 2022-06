BayWa r.e. wird auf Logistik- und Gewerbehallen von Segro in Deutschland eine Reihe von Photovoltaik-Anlagen installieren. Das haben die beiden Unternehmen vereinbart. In der Pressemitteilung benennt BayWa r.e. die ersten Photovoltaik-Projekte für Logistikzentren des britischen Immobilienunternehmens Segro. Der Bau soll jeweils noch in diesem Jahr beginnen. Dazu gehören eine PV-Anlage mit 4,43 MW am Standort Oberhausen, 1,14 MW am Standaort Bischofsheim und 4,25 MW am Leipziger Flughafen. Die genannten ...

