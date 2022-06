Ein Zubau auf 600 Gigawatt in der EU bis 2030 ist machbar, meinen die Experten von Meyer Burger, Iberdrola und Solarpower Europe - wenn die Genehmigungsprozesse beschleunigt und vereinfacht werden. Ebenso ist es notwendig, eine starke europäische Modulfertigung aufzubauen.Die installierte Photovoltaik-Leistung in Europa soll nach dem Willen der EU-Kommission bis 2030 auf 600 Gigawatt steigen. Was muss passieren, um dieses Ziel zu erreichen? Das war Thema der ersten Session der pv magazine Roundtables Europe 2022, die am 28. und 29. Juni online stattfinden. Interessenten können über diesen Link ...

