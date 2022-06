Die angeschlagene Grossbank will sich im laufenden Jahr trotz des schwierigen Marktumfelds weiterhin auf die Umsetzung ihres jüngsten Konzernumbaus konzentrieren.Zürich - Die Credit Suisse will im schwierigen Marktumfeld mit einem nachhaltigen Wachstum des Vermögensverwaltungsgeschäfts sowie mit Kosteneinsparungen aus ihrem Tief herausfinden. Die Verantwortlichen der Grossbank betonten an einem Investorenanlass bereits erreichte Fortschritte, boten allerdings keine Überraschungen. Das Potenzial der Vermögensverwaltungsgeschäfts als klarem Kerngeschäft...

