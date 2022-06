In der Schweiz fallen bei Novartis in den nächsten drei Jahren 1400 von 11'600 Jobs weg. Weltweit will der Pharmakonzern 8000 der insgesamt 108'000 Stellen streichen.Basel - Der Pharma-Riese Novartis entlässt in den nächsten drei Jahren in der Schweiz mehr als jeden zehnten Angestellten. Es fallen 1400 von 11'600 Jobs hierzulande weg. Weltweit will der Pharmakonzern 8000 der insgesamt 108'000 Stellen streichen. Novartis bestätigte auf Anfrage von AWP entsprechende Meldungen der Tamedia-Zeitungen. Das Unternehmen hatte am Dienstag seine Mitarbeitenden erstmals...

Den vollständigen Artikel lesen ...