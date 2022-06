Die Heidelbeersaison in Deutschland ist gestartet. Das Angebot an Heidelbeeren nimmt nach dem Saisonende in Spanien nun wieder zu. Neben Importen aus Südosteuropa stehen ab sofort auch Mengen aus Deutschland zur Vermarktung bereit, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Nachdem bereits die Ernte im geschützten Anbau Anfang Juni angelaufen...

