Bio in der Kita, Bio in der Schule, Bio in der Kantine; Mit dieser Partnerschaft soll in der Gemeinschaftsgastronomie das Bewusstsein für die Herkunft unserer Lebensmittel geschärft werden. Für beide Organisationen markiert diese Zusammenarbeit ein Meilenstein hin zu einer nachhaltigen Ernährung mit mehr Bio-Produkten aus der Schweiz. Foto © BioSuisse 11 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...