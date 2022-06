ENGIE setzt für die Automatisierung seiner Voice of the Customer-Prozesse auf Spitch, ein in der Schweiz basierter internationaler Spezialist für Kommunikationsautomatisierungs-Lösungen.Zürich - Das global tätige Energieunternehmen ENGIE setzt für die Automatisierung seiner Voice of the Customer-Prozesse auf Spitch, ein in der Schweiz basierter internationaler Spezialist für Kommunikationsautomatisierungs-Lösungen. Durch diese Prozesse werden die Präferenzen und Erfahrungen der Kunden von ENGIE gesammelt und innerhalb des Unternehmens ausgetauscht. Dadurch soll den Kunden ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...