Ziel der Feldversuche mit 100 Haushalten in Berlin und Bayern ist es, bestehende Netze besser auszulasten. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor.Mit dem Ausbau von Photovoltaik, Elektromobilität und Wärmepumpen wächst in den Ortsnetzen das Potenzial für Lastmanagement. Werden Erzeugung und Verbrauch in Einklang gebracht, trägt dies zu einer besseren Auslastung des bestehenden Stromnetzes bei. Im Forschungsprojekt FLAIR2 untersuchen LEW Verteilnetz, Stromnetz Berlin, die Hochschule München (Institut für Nachhaltige Energiesysteme ISES) und der Kommunikationstechnik-Anbieter e*Message derzeit, wie diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...