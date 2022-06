FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 320 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BOFA CUTS BRITISH LAND TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 440 (560) PENCE - BOFA CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3100 (3800) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS GREAT PORTLAND TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 640 (760) PENCE - BOFA CUTS LAND SECURITIES TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 720 (870) PENCE - BOFA CUTS WORKSPACE GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 450 (690) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD'(BUY) - PRICE TARGET 3500 (3900)P - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANTOFAGASTA TARGET TO 1320 (1500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 3230 (4050) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 560 (580) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5800 (6000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 250 (300) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 13500 (15000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1700 (1920) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HALMA PRICE TARGET TO 2300 (2970) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 800 (710) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1030 (945) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2270 (2545) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1050 (1120) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1220) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SEVERN TRENT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3210 (3150) PENCE - JEFFERIES CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2250 (2335) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 122 (125) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2100 (2450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 730 (960) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1200 (2000) P - JPMORGAN CUTS VODAFONE TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 168 (175) PENCE - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS PEARSON TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 620 PENCE



