Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,55 Prozent tiefer auf 10'749,62 Punkten.Zürich - Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt bleiben am Mittwoch auf der vorsichtigen Seite und halten sich zurück. Der Markt tendiert daher auf breiter Front schwächer. Gehaltene Kurse der Schwergewichte Roche und Nestlé bewahren den Markt aber vor einem stärkeren Rückgang. Händler erklären sich die Verluste vor allem mit den Konjunktur- und Inflationssorgen. Am Vortag hatte der unerwartet...

