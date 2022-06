Die Hersteller arbeiten intensiv daran, die Fertigungskapazitäten auszubauen. Allerdings müsse die Bundesregierung schnell den nötigen rechtlichen Rahmen schaffen, um Wärmepumpen zur Standardtechnologie in Gebäuden zu machen.Ab Anfang 2024 soll nach dem Willen der Bundesregierung jede neu installierte Heizungsanlage zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Neben Holzheizungen erfüllen in der Praxis im wesentlichen nur Wärmepumpen diese Anforderung. Damit wird die Nachfrage nach der Technologie in den nächsten Jahren sprunghaft ansteigen. Die Branche sieht sich dafür ...

