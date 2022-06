Verteilt auf zehn Dächer des Logistikunternehmens DHG im Hafengebiet von Rotterdam will Goldbeck Solar eine PV-Anlage mit 25 MW Leistung errichten. Die Bauarbeiten für das Projekt "Smartlog Maasvlakte" sind laut Goldbeck Solar bereits Ende Mai gestartet. Die zu bebauenden Dächer haben gemeinsam eine Fläche von 210.000 Quadratmeter. Kunde ist der niederländische Solarpark-Betreiber Sunrock. Die beiden Unternehmen haben schon mehrere Projekte zusammen realisiert. Noch in diesem Jahr will Goldbeck ...

