Berlin - Der ehemalige FDP-Vorsitzende Martin Bangemann ist tot. Er verstarb im Alter von 87 Jahren, teilte der amtierende FDP-Chef Christian Lindner am Mittwoch via Twitter mit.



"Er war ein leidenschaftlicher Liberaler, ein Streiter für die Soziale Marktwirtschaft und vor allem ein großer Europäer", betrauerte Lindner den Tod Bangemanns. "Wir ehren sein Andenken." Bangemann hatte die FDP von 1985 bis 1988 als Vorsitzender geführt, von 1984 bis 1988 agierte er zudem als Bundeswirtschaftsminister in der damaligen schwarz-gelben Koalition unter Bundeskanzler Helmut Kohl.

