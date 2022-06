Trotz sehr guter Fruchtqualität starker Preisdruck auf regionale Erdbeeren durch bevorzugte Importware im Lebensmitteleinzelhandel: Aufgrund der hohen Temperaturen und den nachfolgenden starken Niederschlägen endet die Erdbeerhaupternte in Süddeutschland bereits Ende Juni. Auch in Mitteldeutschland sind die Erdbeermengen deutlich rückläufig. In Norddeutschland ist man...

