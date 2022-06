Am Donnerstag, dem 9. Juni, wurde der Delphy ISFC Field Day (Feldtag) erstmals bei Delphy ISFC, in Horst, Niederlande, organisiert. An dieser Veranstaltung nahmen mehr als 350 Besucher mit mehr als 20 verschiedenen Nationalitäten teil. Foto © Delphy Der Delphy ISFC Field Day hat einen interaktiven Wissenstransfer zum Ziel und bringt das internationale Beeren-Netzwerk zusammen. Nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...