Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst kräftige Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.720 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 2,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Inflations- und Rezessionssorgen halten die Anleger weiter in Bann. Alle DAX-Werte ließen zunächst nach. Die größten Abschläge gab es bei den Aktien von SAP, Eon und Covestro.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0440 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9579 Euro zu haben.

