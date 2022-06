Vor dem Start der "Plattform Klimaneutrales Stromsystem" im Herbst sammelt das Reiner Lemoine Institut Stimmen zu dessen möglichem Design. Mit einer Online-Umfrage unter Fachleuten will sich die Reiner Lemoine Stiftung der Frage nähern, wie ein klimaneutrales Stromsystem aussehen könnte. Im Jahr 2030, also bereits in 13 Jahren, soll unser Stromsystem klimaneutral sein. So lautet zumindest das Ziel der Bundesregierung. Wie dieses Stromsystem genau aussehen soll, ist zunehmend Gegenstand der energiepolitischen ...

