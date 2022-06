Auf der Wiese neben dem 3M-Werk in Hilden ist in den vorigen Wochen eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit mehr als 8.000 Solarmodulen entstanden. Die PV-Anlage hat eine Spitzenleistung von 3,7 MW und soll jährlich 3,5 Mio kWh Solarstrom für den Industriebetrieb erzeugen. Die Module sind in Ost-West-Richtung aufgeständert, um die Stromerzeugung über den Tag gleichmäßiger zu gestalten. 3M nutzt den Solarstrom vollständig selbst - er deckt etwa 10 Prozent des Strombedarfs des Industriebetriebs. Eine ...

