East Energy will in Brandenburg mit Strom aus Photovoltaik und Wind etwa 3000 Tonnen Wasserstoff jährlich produzieren. Die bei der Elektrolyse entstehenden rund 35.000 Megawattstunden Prozesswärme sollen an die Stadtwerke Finsterwalde für deren Fernwärmenetz geliefert werden. Beide Unternehmen haben einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet.Die East Energy GmbH und die Stadtwerke Finsterwalde GmbH kooperieren künftig im Bereich der Sektorenkopplung. Basis sind die Pläne von East Energy, auf rund 250 Hektar ehemaliger Tagebaufläche in der Gemarkung Finsterwalde ohne EEG-Förderung ein ...

