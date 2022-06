Die aktuelle Marktentwicklung ist aus Sicht des Branchenverbands ein Weckruf an die Politik. Der vorliegende Gesetzesentwurf, der wahrscheinlich in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause auf der Tagesordnung stehen wird, müsse dringend nachgebessert werden.Verbessern statt Verwässern - diesen Appell richtet der Bundesverband Solarwirtschaft an die Mitglieder des Bundestages. Der vorliegende Gesetzesentwurf zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) müsse dringend nachjustiert werden, um nicht das Ziel der Bundesregierung zu gefährden, die jährlich installierte Solarstromleistung in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...