"Die Wahrscheinlichkeit von Gasrationierungen in Europa ist nach der jüngsten Unterbrechung der russischen Erdgaslieferungen durch die Nord Stream 1-Pipeline erheblich gestiegen", so Fitch Ratings in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. "Eine technische Rezession in der Eurozone ist nun eine zunehmende Möglichkeit. Marktreaktion Die Gemeinschaftswährung ...

