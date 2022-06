Das Risiko weiter steigender Zinsen und einer davon ausgelösten Rezession hat die US-Aktienmärkte am Donnerstag fest im Griff.New York - Das Risiko weiter steigender Zinsen und einer davon ausgelösten Rezession hat die US-Aktienmärkte am Donnerstag fest im Griff. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 1,6 Prozent auf 30'544 Punkte. Vom Wochenhoch am Dienstag hat der Dow mittlerweile mehr als vier Prozent eingebüsst. Die Erholung in der vergangenen Woche droht damit schon wieder Makulatur zu werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...