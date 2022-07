Mit der Errichtung eines komplett neuen Kühllogistikzentrums in der baden-württembergischen NORMA-Niederlassung Dettingen investiert der nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA weiter in seine Logistikinfrastruktur. Notwendig wurde die Erweiterung der Logistikkapazität in Dettingen wegen des dynamischen Wachstums des Discounters. Der Spatenstich des neuen...

