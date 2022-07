Die manuelle Verpflanzungsperiode lief sehr gut für all die Erzeuger von süßen Zwiebeln in Cévennes. Dies verheißt Gutes für eine gute Ernte diese Saison 2022. Die im Winter auf terrassierten Flächen nach Süden, oder in Pflanzenschulen ausgesäten süßen Cévennes-Zwiebeln werden tatsächlich am Frühlingsende manuell...

Den vollständigen Artikel lesen ...