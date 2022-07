Der US-Dollar ist unterdessen wieder knapp unter die 0,96er Marke gefallen, die er am Freitag noch überstiegen hatte. Aktuell kostet ein Dollar 0,9594 Franken.Frankfurt - Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0432 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Das Euro/Franken-Paar hält sich mit 1,0009 ebenfalls stabil über der Parität. Der US-Dollar ist unterdessen wieder knapp unter die 0,96er Marke gefallen, die er am Freitag noch überstiegen hatte.

