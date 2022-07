Die jüngsten Verwerfungen an den internationalen Finanzplätzen im laufenden Jahr haben Billionenwerte vernichtet. Die Marktkapitalisierung der 100 teuersten Unternehmen der Welt sank im Verlauf des ersten Halbjahres 2022 um 17 Prozent.Zürich - Die jüngsten Verwerfungen an den internationalen Finanzplätzen im laufenden Jahr haben Billionenwerte vernichtet: Die Marktkapitalisierung der 100 teuersten Unternehmen der Welt - also der Wert der an der Börse gehandelten Aktien der Unternehmen - sank im Verlauf des ersten Halbjahres 2022 um 17 Prozent beziehungsweise USD 6,1 Billionen. In der Gruppe der teuersten 300 Unternehmen der...

Den vollständigen Artikel lesen ...