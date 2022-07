Führungswechsel bei Real Estate Schweiz von Swiss Life Asset Managers: Renato Piffaretti übergibt an Paolo Di Stefano.Zürich - Per 4. Juli 2022 kommt es bei Real Estate Schweiz von Swiss Life Asset Managers zu personellen Veränderungen. Renato Piffaretti, Head Real Estate Schweiz, hat nach fünf Jahren erfolgreichem Ausbau des Immobiliengeschäftes von Swiss Life Asset Managers in der Schweiz entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Seine Nachfolge tritt Paolo Di Stefano, heute Head Real Estate...

Den vollständigen Artikel lesen ...