Power-to-X geht über die grüne Wasserstoffproduktion hinaus und soll dabei helfen, Industriezweige zu dekarbonisieren, deren Prozesse nicht rein elektrisch funktionieren. Die Konferenz "Power-to-X for Applications" beschäftigt sich mit deren praktischer Anwendung. Wir sprechen mit Peter Müller-Baum von der Arbeitsgemeinschaft "Power-to-X for Applications" im Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), der die Konferenz ausrichtet. Sie findet begleitend zur decarbXpo in Düsseldorf statt, in der die altbekannte Energy Storage aufgehen wird.Der VDMA ist Partner der neuen decarbXpo, einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...