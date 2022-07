Der EuroStoxx50 notierte am späten Vormittag 0,7 Prozent höher bei 3471 Punkten.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben zu Beginn der neuen Wochen ihren Stabilisierungskurs vom Freitag fortgesetzt. Die Befürchtungen einer globalen Rezession sind aber weiter präsent, da die grossen Zentralbanken ihre aggressiven Zinserhöhungen fortsetzen wollen, um die steigende Inflation zu zügeln. Der Handel läuft aufgrund eines Feiertags in den USA in ruhigen Bahnen.

