Die Baywa re Solar Energy Systems GmbH, Großhändler von Photovoltaik-Komponenten und Teil der Baywa re AG, baut den Standort am Hauptsitz in Tübingen aus. In den nächsten Monaten sollen dort Neubauten für Büros, Logistik- und Lagerflächen fertiggestellt werden. "Durch unser starkes Wachstum in den letzten Jahren - allein in den letzten 24 Monaten hat sich die Zahl der Mitarbeitenden in Tübingen verdoppelt - mussten wir Büro- und Lagerflächen in Tübingen und Umgebung anmieten. Wir freuen uns darauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...