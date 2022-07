Lux Chemtech setzt für das Recycling von Photovoltaik-Modulen und anderen Anwendungen unter anderem auf chemische Prozesse. Damit lassen sich Metalle wie Silizium, Gallium, Indium oder Lithium sauber trennen und hochrein zurückgewinnen.Ziel des von der EU geförderten Forschungsprojekts "Photorama" ist eine Pilotlinie für das vollständige Recycling von Solarmodulen am Ende ihres Lebenszyklus. Der Projektname steht für "PHOtovoltaic waste management - advanced Technologies for recOvery & recycling of secondary RAw MAterials from end-of-life modules". Die dafür eingesetzten chemisch-physikalischen ...

