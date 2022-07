Aktuell wird das Duo EUR/CHF zu 1,0027 gehandelt und damit weiterhin knapp über der Parität. Derweil wird der US-Dollar aktuell zu 0,9609 Franken wieder ein wenig höher bewertet als am Morgen mit 0,9594.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag in einem ruhigen Umfeld wenig bewegt. Am Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,0432 US-Dollar gleich viel wie am Morgen. Auch gegenüber dem Schweizer Franken hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Aktuell wird das Duo EUR/CHF zu 1,0027 gehandelt und damit weiterhin knapp über der Parität. Derweil wird der US-Dollar aktuell zu 0...

