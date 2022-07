Die Trockenheit mit Abnahmen bei den Erträgen treibt die Inflation in den Einkaufswagen mit Anstiegen weiter voran, die von 10,8% bei Obst bis 11,8% bei Gemüse reichen. Dies findet in einer Situation statt, die bereits durch die Erhöhungen in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine schwierig ist, der Unternehmen und Verbraucher hart trifft. Bildquelle: Shutterstock.com Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...