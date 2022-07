Alte Atomkraftwerke und aufgeheizte Flüsse machen der französischen Stromversorgung zu schaffen. Strom aus Deutschland füllte in den letzten Monaten die Lücke. Laut einer Analyse der Bundesverbandes erneuerbare Energien (BEE) hat Deutschland in der ersten Jahreshälfte 2022 besonders viel Strom nach Frankreich exportiert. Dafür betrachtete der Verband die Stromexporte der letzten sechs Jahre. Der Ökostrom aus Deutschland ersetzt dabei laut BEE in der ersten Jahreshälfte 2022 die fehlende Atomkraft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...