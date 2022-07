Das Photovoltaik-Unternehmen Trina Solar hat mit dem Bau einer kompletten neuen Fertigungsinfrastruktur begonnen und setzt dafür voll auf N-Typ-Technologie. Im "Trina Solar (Xining) New Energy Industrial Park" will das Unternehmen nahezu die gesamte Photovoltaik-Wertschöpfungskette abdecken. Diese reicht von der Polysilizium-Herstellung bis zu den PV-Modulen. Bei der neuen Photovoltaik-Fabrik setzt Trina Solar auf 210-mm-Wafer und die N-Typ-Technologie.Im Einzelnen will Trina Solar in Xining Produktionskapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...