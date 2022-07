Die Solarmodule sind erstmals Teil der normalen Fahrzeugkonfiguration der von Westfalia ausgestatteten Fahrzeuge. Sie haben eine Spitzenleistung von 365 Watt und können serienmäßig direkt in das Dach integriert werden.Eine Solarstrom-Lösung für Campingfahrzeuge hat OPES Solutions gemeinsam mit dem Reisemobil-Spezialisten der Marke Westfalia entwickelt. Die Photovoltaik-Module können den Unternehmen zufolge serienmäßig direkt in das Dach integriert werden und werden so erstmals Teil der normalen Fahrzeugkonfiguration der von Westfalia ausgestatteten Fahrzeuge. Die Lösung umfasst demnach ein dunkel ...

