Der Energiesektor steht vor großen Herausforderungen an mehreren Fronten, sagte OPEC-Generalsekretär Mohammad Barkindo am Dienstag und fügte hinzu, dass die Öl- und Gasindustrie "belagert" wird, wie Reuters berichtet. "Jahrelange Unterinvestitionen in den Ölsektor tragen dazu bei, die Marktknappheit in der OPEC und außerhalb der OPEC zu erklären", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...