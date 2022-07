Der Euro schwächt sich am Dienstag deutlich ab und ist zum Franken nicht nur unter die Parität, sondern auch auf klare Jahrestiefstwerte abgerutscht.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag die Talfahrt beschleunigt und ist zum Franken nicht nur unter die Parität, sondern auch auf klar den tiefsten Stand seit sieben Jahren gefallen. Zum US-Dollar sackte die Gemeinschaftswährung derweil sogar auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten ab. Am Nachmittag kostete ein Euro nur noch 1,0245 Dollar und damit so wenig wie zuletzt am Jahresende 2002.

